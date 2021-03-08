شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: الرئيس السيسي حوّل مصر إلى جنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان راغب علامة، أثناء استضافته فى برنامج "يوم ليك" والذى تقدمه الإعلامية سمر يسرى ويذاع على قناة الحياة، أُصبت بكورونا وتعافيت، وقد قال لى أحد أصدقائي الأطباء الذي يعيش فى أمريكا إن الكورونا ستأتى لكل الناس، وأنا أرى أن الكورونا مؤامرة وهو سلاح جرثومى نزل على الكرة الأرضية وليس من صنع الله، وهذه المؤامرة من قوة اقتصادية كبيرة لا تملك قلبا، ونحن كثيرا كنا نسمع ونرى عن الحروب الجرثومية فى الأفلام والمسلسلات، والمكسب من وراء تلك الحروب هو السيطرة الاقتصادية، وبالفعل منذ ظهور كورونا وحتى الآن بدأت الموازين تنقلب.

وتابع الفنان راغب علامة: زمان كنت شابا صغيرا أبنى مستقبلى، وحاليا أنا بنيت مستقبلي، وأحاول أن أحافظ عليه، ولكن ما زال لدى نفس الشغف والذى تغير هو نظرتى الحياة، فالحياة مدرسة، والخطأ فيها لا بد أن نتعلم منه ولا نندم عليه، وهذا ما أحاول أن أعلمه لأولادى، وكان أكبر خطأ قمت به كانت علاقة عاطفية كادت تدمرنى، وتنهى حياتى فقد أطلق على نار منذ زمن فى الأردن وأنا حينها لم أتهم أحد ولكن ماحدث لا يخرج عن هذه الدائرة العاطفية .

وأضاف الفنان راغب علامة، من أكثر الشخصيات التى أثرت في "غاندى" والسلمية التى يمتلكها، وكان هناك رجل سياسي أسس حزبا فى لبنان، وقاموا بمحاكمته واغتياله فى نفس اليوم، وبالمناسبة أنا لم أنتمِ لأى حزب، ولكن هذا الرجل الذى كان يدعى أنطون سعادة كان رجلا قوميا، وأنا معجب بفكره لأننى أكره العنصرية، وفى مصر معجب بالرئيس السيسي الذى حوّل مصر إلى جنة، فمصر تتطور كل سنة خمس سنوات.

من ناحية أخرى يُحيى راغب علامة، حفلا غنائيا فى أوبرا دبى يوم 12 شهر مارس الجارى، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه خلال الحفل.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النور.