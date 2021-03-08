شكرا لقرائتكم خبر عن The Summoner مسلسل أنيمشن جديد يصل Syfy مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح شبكة Syfy مسلسل الأنيمشن الجديد The Summoner بداية من يوم الأربعاء، 17 مارس الجارى، وللترويج عن العمل، طرحت الشبكة البوستر الرسمي للعمل.



The Summoner

المسلسل الكوميدي الجديد The Summoner، سيتكون من 10 حلقات تطرح كل أسبوع، وستصل مدته إلى 5 دقائق، ومن بطولة Cree Summers.

وتدور سلسلة الكوميديا الجديدة The Summoner، حول روري (تشارلي هانكين)، في العشرينات من عمره ويعيش بمفرده لأول مرة، ومن ثم وجد نفسه في غرفة نوم صغيرة مع المستدعي، وهو كائن فضائي سحري لديه القدرة على استدعاء أي كائن إلى موقعه الحالي.

تم إبتكار سلسلة الكوميديا The Summoner بواسطة Charlie Hankin، ومن إنتاج Stoopid Buddy Stoodios.

كما ينتهى عرض مسلسل "Wynonna Earp" بعد عرض أربعة مواسم على أن تعرض آخر ست حلقات متبقية على شبكة Syfy بدءًا من 5 مارس، وستنتهى بنهاية الموسم الرابع فى 9 أبريل المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع variety.

وقالت المنتجة التنفيذية إميلى أندراس "أود أن أشكر طاقم الممثلين وطاقم العمل الرائعين، الذين لعبوا جميعًا دورًا أساسيًا فى جلب "Wynonna Earp" إلى جمهورنا المخلص والمتحمس، لا يمكننا أن نكون أكثر فخراً بهذه الحلقات الست الأخيرة على SYFY، ويسعدنا مشاركتها مع معجبينا المحبوبين، الذين غيروا حياتنا إلى الأبد، لقد تشرفت بسرد قصة وينونا وعائلتها، ونأمل إلى جانب Seven24 وCineflix وCTV Sci-Fi أن نتمكن من الاستمرار فى مشاركة حكاياتهم الملهمة فى المستقبل".

ويدور المسلسل حول تتبع حفيدة وايت إيرب وهى تحارب الشياطين والمخلوقات الأخرى، بفضل قدراتها الفريدة ومجموعة من الحلفاء الذين يعانون من خلل وظيفي، فهى الشىء الوحيد الذى يمكنه تقديم الأشياء الخارقة.