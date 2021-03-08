صور| منة فضالي تكشف عن شخصيتها في فيلم "آخر نيزك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة منة فضالي عن شخصيتها في فيلم "آخر نيزك".

ونشرت منة صورًا لها من كواليس العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "آسيا من فيلم آخر نيزك، وإخراج أستاذ ميدا".

فيلم "آخر نيزك" يعد التجربة الأولى في الشرق الأوسط لصناعة فيلم يتم عرضه على شاشات ثلاثية الأبعاد، وينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي ويتحدث عن نهاية العالم ويعتمد على مجموعة من الجرافيك والتأثيرات، وتدور قصته حول قضية التطور التكنولوجي وتواجد الروبوتات وصراعها مع البشرية.

يذكر أن فيلم "آخر نيزك" يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم محمد عز، حمزة العيلي، أحمد عبد الله محمود، محسن منصور، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، نرمين شوقي، اللبناني جاد أبو علي، التونسي نجيب بالحسن، ومن إخراج ميدا، وإنتاج شركة لايت إينجنن