فن ومشاهير

صور| منة فضالي تكشف عن شخصيتها في فيلم "آخر نيزك"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة منة فضالي عن شخصيتها في فيلم "آخر نيزك".

ونشرت منة صورًا لها من كواليس العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "آسيا من فيلم آخر نيزك، وإخراج أستاذ ميدا".

فيلم "آخر نيزك" يعد التجربة الأولى في الشرق الأوسط لصناعة فيلم يتم عرضه على شاشات ثلاثية الأبعاد، وينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي ويتحدث عن نهاية العالم ويعتمد على مجموعة من الجرافيك والتأثيرات، وتدور قصته حول قضية التطور التكنولوجي وتواجد الروبوتات وصراعها مع البشرية.

يذكر أن فيلم "آخر نيزك" يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم محمد عز، حمزة العيلي، أحمد عبد الله محمود، محسن منصور، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، نرمين شوقي، اللبناني جاد أبو علي، التونسي نجيب بالحسن، ومن إخراج ميدا، وإنتاج شركة لايت إينجنن

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا