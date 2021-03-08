صراع المنصات والفضائيات على خطف مشاهد رمضان لمسلسلاتها.. فلمن تكون الغلبة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 مارس 2021 01:36 صباحاً - منافسة هذا العام على الكعكة الرمضانية ستكون مختلفة بالتأكيد، وذلك لاستحواذ أكثر من منصة رقمية على عدد من المسلسلات ليتم عرضها عبرها دون فواصل إعلانية، مما يغري العديد من المشاهدين لترك ساحة المشاهدة عبر الفضائيات والتليفزيون ليهرول إلى هذه المنصات، فهل سيشهد ماراثون هذا العام منافسة من نوع خاص وجديد لأول مرة تحدث بالوطن العربي، وإلى أي مدى ستكون توابعها على المشاهد والمنتج الإعلاني والفني، وهل ستكون بداية لمرحلة جديدة من النافسة ستتطلب معها القنوات الفضائية أو تبتكر طرقاً جديداً لترجع مشاهدها إليها بعدم مَلّ من الانتظار ليشاهد مسلسله المفضل في رمضان عبر شاشتها. بالتأكيد ستشهد المنافسة زخماً هائلاً هذا العام. ونسرد في التقرير التالي وقائع هذه المنافسة وحلبة المارثون الجديدة، كالآتي:





كريم عبد العزيز يلعب بطولة «الاختيار 2» في رمضان 2021

«شاهد» تستحوذ على 14 عملاً حصرياً و17 لـ«واتش إت» و«فيو» تترقب



إلى جانب المنافسة التقليدية بين القنوات التلفزيونية في موسم دراما رمضان 2021، لجذب أكبر عدد من المشاهدين، وبالتبعية السيطرة على أكبر نسبة من الإعلانات، تشتد هذا العام أيضاً المنافسة بين المنصات الرقمية التي تسعى لتوفير خدمة مميزة للمشتركين الذين يفضلون المشاهدة المدفوعة للمسلسلات، هروباً من الفواصل الإعلانية الطويلة، وذلك منذ تحييد منصة «يوتيوب» وخروجها من المعادلة تماماً.

«شاهد» تستحوذ على 14 مسلسلاً مصرياً



من الدراما الخليجية: «ممنوع التجول: ناصر القصبي»، و«مارغريت: حياة الفهد»، «الناجية الوحيدة: هدى حسين»، و«أمينة حاف: إلهام الفضالة».





ناصر القصبي يقدم «ممنوع التجول» في رمضان 2021





من الدراما المصرية يأتي في المقدمة: «ملوك الجدعنة: مصطفى شعبان، عمرو سعد»، و«لحم غزال: غادة عبد الرازق»، و«خلّي بالك من زيزي: أمينة خليل ومحمد ممدوح»، و«نسل الأغراب: أحمد السقا وأمير كرارة»، و«موسى: محمد رمضان»، و«الاختيار 2: أحمد مكي وكريم عبد العزيز»، و«الملك: عمرو يوسف»، و«ضلّ راجل: ياسر جلال»، و«نجيب زاهي زركش: يحيى الفخراني»، و«كوفيد-25: يوسف الشريف»، و«نمر: محمد إمام»، و«اللي مالوش كبير: ياسمين عبد العزيز»، و«أمن قومي: أحمد عز وهند صبري». فيما جاءت المسلسلات المصرية الأربعة التي تعرضها المنصة بشكل حصري، فهي: «ملوك الجدعنة بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد»، ومسلسل «قصر النيل» بطولة دينا الشربيني وريهام عبد الغفور، ومسلسل «خلى بالك من زيزي» بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، و«لحم غزال» بطولة غادة عبد الرازق وشريف سلامة.



أما الدراما السورية واللبنانية والمغاربية وغيرها فتظهر أسماء قصي خولي ونادين نجيم وسلوم حداد وبسام كوسا ومحمد خيي وغيرهم، حيث يقدمون:



«2020: نادين نجيم وقصي خولي»، وسوق الحرير: سلوم حداد وبسام كوسا»، وسلمات أبو البنات: محمد خيي». كما أكدت «شاهد» أنها ستعلن خلال الفترة المقبلة عن عدد آخر من المسلسلات الأخرى.

«واتش أت» 18 مسلسلاً



تتصدر الدراما التي تقدم البطولات والتضحيات في مواجهة الإرهاب، قائمة المسلسلات التي تعرضها منصة WATCh iT في رمضان، ومنها، «الاختيار 2» إخراج بيتر ميمي، وتأليف هاني سرحان، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وإياد نصار، وإنجي المقدم، وبشرى، وأسماء أبو اليزيد، ومسلسل «أمن قومي» تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، وبطولة أحمد عز وهند صبري، ومسلسل «القاهرة كابول» ﺗأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وبطولة طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي، بالإضافة إلى ومسلسل «الملك أحمس» المأخوذ عن قصة «كفاح طيبة» للأديب الراحل نجيب محفوظ، والذي كتب له السيناريو والحوار الإخوة دياب (محمد وخالد وشيرين)، إخراج حسين المنباوي، وبطولة عمرو يوسف وصبا مبارك.



كما تشهد القائمة أيضاً مسلسلات نجوم الشباك على الشاشة الصغيرة، وأبرزهم مسلسل «نجيب زاهي زركش» تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، الذي يعود من خلاله الفنّان يحيى الفخراني إلى السباق الرمضاني بعد غياب عامين عن الشاشة، وتشاركه البطولة أنوشكا، أيضاً تعرض «واتش ات» مسلسل «نسل الأغراب» تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، ومسلسل «ضل راجل» تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وبطولة ياسر جلال ونور، ومسلسل «موسى» تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان وسمية الخشاب، ومسلسل «النمر» تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وبطولة محمد عادل إمام وهنا الزاهد.

البطولة النسائية تتصدر





أمينة خليل تقدم مسلسل «خلي بالك من زيزي» في رمضان 2021



وتبرز أيضا المسلسلات التي تتصدرها البطولة النسائية، ومنها: «حرب أهلية» تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا وباسل خياط، ومسلسل «ضد الكسر» تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم ومحمد فراج، ومسلسل «تقاطع طرق» تأليف وإخراج تامر محسن، وبطولة منى زكي ومحمد ممدوح، ومسلسل «كل ما نفترق» تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، وبطولة ريهام حجاج وأيتن عامر، ومسلسل «اللي مالوش كبير» تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي.

4 مسلسلات من 15 حلقة



كما تضم القائمة أيضاً 4 مسلسلات تنتمي إلى دراما الـ15 حلقة هي: «المدينة»، بطولة دنيا سمير غانم، وتأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال، و«الأب المثالي» بطولة علي ربيع، تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني، و«كوفيد 25 »، بطولة الفنان يوسف الشريف، تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومسلسل «بين السما والأرض »، بطولة هاني سلامة وغادة عادل، المأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، ويكتبه إسلام حافظ، من إخراج ماندو العدل.