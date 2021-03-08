فن ومشاهير

مشاعر متناقضة في الموسم الثالث من "الآنسة فرح" على MBC4

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
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دبي: بعد عام حافل بالأحداث والصعوبات في حياة فرح، انتهى الموسم الثاني بإطلاق النار على طارق. ومن هنا، تبدأ تطورات الموسم الثالث من الكوميديا الاجتماعية "الآنسة فرح" من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج على MBC4، وقبل ذلك بـ 24 ساعة على منصة "شاهد VIP".
بعد تعرض طارق لطلق ناري في ليلة الزفاف، يتم إدخاله على وجه السرعة إلى المستشفى، لكن دوماً ستعيش فرح مشاعر متناقضة بين سعادة وحزن، إضافة إلى وقوع حدث مفاجئ يقلب كل الموازين.
الجدير بالذكر أن العمل يضم كوكبة من النجوم، منهم أسماء أبو اليزيد، ، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج وآخرين، وقد تولى رواية أحداث الموسم الثالث أحمد الجارحي بأسلوب سلس ومحبب، وهو من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.
 يُعرض مسلسل "الآنسة فرح" بموسمه الثالث على MBC4، اعتباراً من 9 مارس، من الأحد إلى الخميس 06:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:00 ليلاً بتوقيت .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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