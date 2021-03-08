شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يحتفل بثنائية كين وبيل فى كريستال بالاس بهذه الطريقة.. Hareth kale والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمي لنادى توتنهام على موقع "إنستجرام" على الاحتفاء بانتصار الفريق في مباراته الأخيرة ضد كريستال بالاس برباعية مقابل هدف، سجلها الثنائى هارى كين وجاريث بيل، وذلك من خلال صورة استعانوا فيها بالفوتوشوب من خلال تركيب وجه هارى كين على قصة شعر بيل.

كما لم يكتف الحساب الرسمي للفريق بالصورة، وإنما دمجوا اسمى نجمى الفريق، وكتبوا في تعليقهم على الصورة: "Hareth kale".



هارى كين وجاريث بيل

وتمكن فريق توتنهام هوتسبير من الفوز على ضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "توتنهام"، بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي 2020-2021.



هارى كين وجاريث بيل

وشهدت المباراة تألق كل من جاريث بيل وهارى كين، حيث سجل الويلزي جاريث بيل هدفين في الدقيقتين 25، و49، فى حين سجل هاري كين في الدقيقتين 52، و67 من عمر المباراة، بينما نجح المهاجم البلجيكي كريستيان بينتيكي في تسجيل هدف فريق كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 45.

ورفع هاري كين بذلك رصيده إلى 16 هدفا هذا الموسم، ليتقدم لوصافة الهدافين بفارق هدف وحيد عن المتصدر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.