أقوى عروض "نتفليكس" في مارس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط شبكة البث الإلكتروني "نتفليكس" لطرح قائمة مميزة من أهم العروض السينمائية والتلفزيونية في شهر مارس/آذار الجاري.

ويستعرض موقع "واتس أون نتفليكس" الأمريكي، أبرز الأعمال الأصلية الجديدة سيتم طرحها.



1- Moxie





فيلم "موكسي" بطولة وإخراج أيمي بولر، ويتناول حياة مراهقة في المرحلة الثانوية تؤمن بالثورة النسوية وتحاول الاقتداء بوالدتها.



2- City of Ghosts





مسلسل "مدينة الأشباح" مخصص للأطفال، ويجمع بين الرسوم المتحركة والنسخة الحية، يتتبع المسلسل مجموعة من الأطفال خلال رحلتهم في تعلم الحياة ومعرفة سر جيرتهم للأشباح الودودة.

3- Yes Day





فيلم "يوم نعم"، بطولة جينيفر جارنر وإدجار راميرز، ويدور في إطار كوميدي حول أبوين يخصصان يوماً لتلبية كافة رغبات أبنائهما؛ فكل أحلامهما في هذا اليوم مجابة مهما كانت.



4- Country Comfort





مسلسل "كانتري كومفرت"، بطولة إدي سيبريان وكاثرين ماكفي، ويتناول محاولة مغنية موسيقى كانتري استعادة مهنتها من خلال العمل كمربية أطفال.



5- Monster





فيلم "مونستر" من أكثر الأفلام المنتظرة على "نتفليكس"، إذ سبق عرضه في مهرجان صندانس السينمائي الدولي، ويتناول اتهام مراهق في الـ17 بارتكاب جريمة قتل ومحاولته تبرئة نفسه.

6- Marriage or Mortgage

برنامج الواقع "الزواج أو الرهن"، يتناول تخيير ثنائي مقبل على الزواج بين حفل زفاف الأحلام والتكفل برهن شقة الزوجية، وعليهم الاختيار علمًا بأن هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة.