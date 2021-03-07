شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر في صورة جديدة مع بناته ليلى وملك.. ويعلق: أخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما يكشف الفنان أحمد زاهر عن علاقته المميزة ببناته سواء من خلال حديثه عنهم بالبرامج التليفزيونية أو أثناء ظهورهما معًا بأية مناسبة، مثلما حصل مع أحدث صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشر صورة تجمعه ببناته ملك وليلى وصفهم خلالها بأخواته.



احمد زاهر مع بناته

وكتب في تعليقه على الصور: "مع أخواتى الاثنين"، وما أن نشر الصورة حتى انهالت عليها التعليقات من قبل متابعيه ممن أثنوا على الصورة وعلاقتهم بتعليقات من عينة "ربنا يحفظكم"، "ربنا يخليكم لبعض"، وغيرها من التعليقات.

وتعد تلك الصورة واحدة من ضمن صور عديدة ينشرها الفنان أحمد زاهر وأفراد عائلته مؤخراً من فوتوسيشن جديد لهم معاً.



احمد زاهر مع بناته فى صورة جديدة

حيث بدأ الأمر أمس من خلال ملك احمد زاهر التى نشرت أكثر من صورة لها بصحبة شقيقتها ليلى ووالدهما أحمد زاهر بجانب والدتهما، وهى الصور التى نالت إعجاب الكثيرين بجانب عدد من المشاهير ممن أثنوا عليهم، مثلما حصل مع الفنانة روجينا التى عبرت عن إعجابها بالصور من خلال أكثر من إيموشن قلب.



عائلة احمد زاهر فى صورة تم نشرها أمس

بالإضافة إلى الفنانة مى كساب التى كتبت وهى تصفهم فى الصور : "قمرات ربنا يحفظكم"، كما علق الفنان احمد زاهر هو الآخر على الصور وكتب بالإنجليزية كلمة first، فى إشارة إلى قيام ملك بنشر الصور عبر حسابها أولاً قبلهم جميعاً.



عائلة احمد زاهر فى صورة أخرى أمس

من ناحية أخرى كانت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، تصدرت مؤخراً تريند جوجل بعد نشرها صورا من حفل زفاف دينا داش، شقيقه الفنان أحمد داش، وظهرت ليلى بإطلالة أنيقة غاية في الجمال خطفت الأنظار إليها، كما نشرت ليلى صورة عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، مع والدة دينا داش من حفل الزفاف.