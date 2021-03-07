شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى يكشف عن بوستر "بين السما والأرض".. ويؤكد: المتحدة بترجع أمجاد الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الأستاذ تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البوستر الرسمي لمسلسل "بين السما والأرض" للنجم هانى سلامة والنجمة درة، والمقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل.



ونشر الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، البوستر الرسمي وعلق قائلا: "15 حلقة جرعة مكثفة بدون مط وتطويل، قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ اللي لسه عايش وحاضر ومبدع"، مضيفًا: المتحدة بترجع أمجاد الدراما المصرية لأن المشاهد المصري يستحق.

وتدور أحداث مسلسل "بين السما والأرض" خلال يوم واحد وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والإنسانية وغيرها.

مسلسل بين السماء والأرض، من بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.