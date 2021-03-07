شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصري عن إصابة ابنته "داليدا" فى يدها: "ألف سلامة عليكى يا نور عينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم ماجد المصرى، عن تعرض ابنته داليدا لإصابة في يديها، من خلال خاصية الاستورى لديه، وكتب: "الحمد لله على كل حال، ألف سلامة عليكى يا داليدا، يا نور عينى"، وذلك بعدما نشرت ابنته داليدا صورة يديها وأعلنت عن إصابتها بحروق فيها.

وكانت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى، أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا، قبل أيام وتحديدًا فى بداية الشهر الجارى، مؤكدة أنها مصابة بالفيروس منذ 6 أيام، موجهة رسالة ساخرة للفيروس، قائلة: "ارحمينا الرحمة حلوة يا أختى.. كده كتير".



ماجد المصرى وابنته فى صورة سابقة

وقالت رانيا، عبر ستورى حسابها على إنستجرام: "أنا كورونا بردو بقالى 6 أيام، بس بجد أد ايه الكورونا أصيلة وقسمتها بالعدل ما بينا، قبل كده جوزى وبنتى مع بعض ودلوقتى أنا وابنى مع بعض"، مضيفة: "عايزه ايه يا كورونا بقى مننا بالظبط، ارحمينا الرحمة حلوة يا أختى.. كده كتير".

كما أعلن آدم المصرى، نجل الفنان ماجد المصرى، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، هو الآخر قبل اعلان والدته بيوم واحد، حيث نشر ستورى عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، يعلن فيها إصابته بالفيروس بعد تحليل المسحة التى أجراها وأثبتت إصابته.