شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أحمد بدير عن إصابتها بكورونا: النتيجة سلبية وطلعت نزلة شعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت سارة بدير، ابنة الفنان الكبير أحمد بدير، عن تعرضها لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية، ما جعلها تخضع لتحليل كورونا للتأكد من صحتها وهل أصيبت بالفيروس أم لا، وبعد ظهور نتيجة التحليل تأكد أنها تعانى من نزله شعبية فقط.

وكتبت سارة عبر حسابه على فيس بوك، قائلة: "خبر حلو كورونا طلع ،negative نزلة شعبية كالعادة مقررًا كل سنة أنت عالم يارب بالحال، ده أنا مبروحش ولا أجى وعندى هسهس الحمد لله".



سارة بدير

وكانت سارة بدير ابنة الفنان أحمد بدير نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "يا رب يشفى كل مرضى كورونا يارب.. بقالى كام يوم تعبانة الحمد لله، وتحاليل الدم بتقول احتمال كورونا بس لسه معملتش pcr وأشعة الصدر".

وتابعت، "معنديش مشكلة فى الحرارة.. مشكلتى الحقيقية فى صدرى وخصوصًا إنى مريضة ربو من وأنا صغيرة وعشان كده بدأت البروتوكول بقالى يومين وربنا يسهل.. آسفة مش عارفة أرد على التليفون عشان الكحة.. إن شاء لله خير".

ويشارك الفنان أحمد بدير فى مسلسل "بين السما والأرض" الذى ينتمى لنوعية الـ 15 حلقة، ويخرجه ماندو العدل، سيناريو وحوار إسلام حافظ مأخوذ عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، من إنتاج شركة سينرجى، والعمل من بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش