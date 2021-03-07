مي كساب تهنئ حنان ترك بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة مي كساب على تهنئة الفنانة حنان ترك بمناسبة عيد ميلادها الـ 46 الذي يوافق اليوم الأحد 7 مارس، فهي من مواليد 1975.

وكتبت "كساب" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "كل سنة وإنتِ طيبة يا حبيية الكل يا ست الستات.. بحبك جدًا، ربنا يخليكي لينا ولأولادك وجوزك، وكل اللي بيحبوكي، ودائمًا في ستر وصحة ورضا وسعادة".

وردت حنان ترك على رسالتها، قائلة: "ربنا يبارك فيكي يا مي، وفي كل أحبابك يا رب".

وكانت النجمة المعتزلة حنان ترك، ابتعدت عن مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت جميع صورها عبر "إنستجرام"، قبل أن تعود مجددا وتشارك جمهورها مجموعة صور لها أمام البحر ووسط الطبيعة وآيات من القرآن الكريم.

وأعلنت حنان ترك اعتزالها التمثيل على الهواء في أغسطس عام 2012، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" المعروض آنذاك عبر قناة "الحياة".