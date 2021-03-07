طرح البوستر الرسمي لمسلسل "بين السما والأرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بين السما والأرض"، البوستر الرسمي للعمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر المنتج تامر مرسي، البوستر الرسمي عبر حسابه على تويتر، وعلق: "بين السما والأرض .. 15 حلقة جرعة مكثفة بدون مط وتطويل.. قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ اللي لسه عايش وحاضر ومبدع.. المتحدة بترجع أمجاد الدراما المصرية لأن المشاهد المصري يستحق.. سينرجي.. رمضان 2021 ".

مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، درة، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.