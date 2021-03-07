أول تعليق من مها نصار بعد زواجها من المخرج حسين المنباوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة مها نصار مؤخرا بزواجها من المخرج حسين المنباوي.

وفي أول تعليق لها بعد الزواج كتبت "مها" عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "شكرا لكل الناس اللي باركولي. أنا بحبكم كلكم، وبجد أنا آسفة إني مش عارفة أرد قوي على كل الناس، لأني بصور الفترة دي، وشكر خاص للنقيب العظيم دكتور أشرف زكي".

وكانت مها نصار، غيرت حالتها عبر حسابها على فيسبوك، إلى متزوجة، لتعلن خبر زواجها من المخرج حسين المنباوي، حيث نشرت صورة تجمعها به، ووضعت رمز القلب.

يذكر أن الفنانة مها نصار شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "الفتوة" الذي أخرجه حسين المنباوي، ولعبت فيه دور شقيقة الفنان ياسر جلال.