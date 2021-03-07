أحمد فهمي عن أحمد حسن: "عميد لاعبي العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وصف الفنان أحمد فهمي، لاعب كرة القدم أحمد حسن بـ"عميد لاعبي العالم".

ونشر "فهمي" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عميد لاعبي العالم، صديقي وأخويا الصقر".

من ناحية أخرى، حل فهمي مؤخرًا ضيفا على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "أمين وشركاه" تقديم الفنان أحمد أمين عبر فضائية ON.

أحمد فهمي يشارك في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، كضيف شرف، العمل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.