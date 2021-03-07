علاج بالموسيقى.. بيانو لتهدئة حديثي الولادة في إيطاليا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 10:22 مساءً - منذ 22 دقيقة

اتسعت دائرة فوائد الموسيقى ، لتلعب دورا متزايدا في علاج أنواع مختلفة من الأمراض البدنية والنفسية ، والتي كان آخرها استخدام الموسيقى لتهدئة الأطفال حديثي الولادة.

وتبرعت شركة لصناعة الآلات الموسيقية بآلة بيانو لإحدى وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى إيطالي.

وتهدف شركة 88 Keys المتبرعة بالبيانو من وجود هذه الآلة داخل وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى باري بجنوبي البلاد، ليعزف الأطباء والممرضين ليشعر الأطفال بالهدوء والراحة.

وضع البيانو أمام مدخل الجناح، حيث يمكن لحديثي الولادة سماع نغماته في الداخل، وفقاً لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية.

ولدت المبادرة من فكرة للطبيب أليساندرو جراتسي، الذي قال إنهم يستخدمون نظام اتصال داخلي للتواصل بين الوالدين والأطفال، موضحا أنه ذات يوم، بدلاً من مناداتهم بأسمائهم، استخدمت مقطوعة موسيقية، وقلت لهم إن سماعها يعني أن بإمكانهم الدخول”.

وأضاف جراتسي: “هنا في طب حديثي الولادة، المرضى ليسوا الأطفال فقط، ولكن أيضاً الآباء، ومن هنا جاءتني فكرة البيانو في الجناح”.

وفي غضون أسابيع قليلة وصل التبرع بالبيانو بالفعل، الآلة التي افتتحت في الجناح، الجمعة، بعزف مقطوعات من الموسيقى الكلاسيكية والخفيفة مثل سوناتينا لبيتهوفن، بواسطة أطباء وحدة حديثي الولادة و”جراتسي” نفسه.

وتعليقاً على المبادرة، قال مدير وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى: “نريد أن نجعل البيئات التي نعمل فيها والتي نرحب فيها بآباء حديثي الولادة أكثر ملاءمة للأسرة، لأن لدينا أيضاً أطفالًا في الجناح يبقون لعدة أشهر”.

وأضاف: “من هنا سماع الموسيقى يعني أن نكون قادرين على منح العائلات صورة بأننا كقسم لا يقتصر عملنا فقط على المرضى، ولكنه أيضاً مكان يمكن من خلاله نقل الأحاسيس الإيجابية المفيدة للأطفال، مثل تجارب العلاج بالموسيقى التي نقدمها”.

وتابع: “نحن ملتزمون بالحد من الضوضاء المزعجة للشاشات ومعدات العناية المركزة وأن تكون الموسيقى علاجاً حقيقياً، الأمر الذي يمكن أن يساعدنا نحن أيضاً على أداء وظيفتنا بشكل أفضل”.