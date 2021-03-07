شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز تتعايش مع فيروس كورونا وتتجول بشوارع نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية كاتى هولمز تتعايش بشكل واضح مع انتشار وباء كورونا " covid-19 "، حيث قررت أن تتجنب مخاوفها وتعيش حياة أكثر توازن وهدوء.

التقطت عدسات مصورى "البابارتزى" عدة صور لكاتى هولمز خلال تجولها من أجل التسوق فى عدد من شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بالرغم من برودة الطقس.



كاتي هولمز تتجول في نيويورك

وظهرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 42 عام ) بإطلالة كلاسيكية بسيطة اعتمدت على معطف طويل باللون الأسود و حقيبة صغيرة بإحدى درجات اللون البنى، إضافة الى ارتداء تنورة متداخلة الألوان من تصميم دار أزياء "Ulla Johnson " وقد وصل سعرها الى 750 جنية استرلينى .



كاتي هولمز

ولكى تتخطى خطى الإصابة بفيروس كورونا، لم تنسى النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 42 عام ) أن ترتدى قناع واقى باللون الأسود وسط جائحة COVID-19 المستمرة حول العالم .

وما لفت الأنظار أنها لم تكن المرة الأولى للنجمة العالمية كاتى هولمز لتظهر بمفردها بدون صديقها إيميليو فيتولو الذى تربطهما قصة حب قوية كانت محط تركيز وسائل الإعلام من شتى أنحاء العالم.