شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تطرح كليب أغنيتها الجديد "هو نفس الشوق" على اليوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة أنغام كليب أغنيتها الجديد "هو نفس الشوق" عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، مساء اليوم، حيث تجاوزت الأغنية حاجز الـ 17 ألف مشاهدة في أقل من ساعة من طرحها.

وشاركت الفنانة أنغام جمهورها كليب الأغنية عبر حسابها الرسمي على تويتر، معلقة بكوبليه من الأغنية الجديدة قائلة: "هو نفس الشوق في قلبي وبحلاوته وبعذابه يظهر أن الشوق يا قلبي عمره ما يفارق صحابه".

وأغنية "هو نفس الشوق" التي طرحتها النجمة أنغام، من كلمات أسامة مصطفى، ألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد العشى، وكانت أنغام قد روجت للكليب عبر حسابها الرسمي على انستجرام، من خلالها مشاركتها صورة لها، أمس، معلقة عليها :"استنوا كليب أغنية أٔنغام (هو نفس الشوق) بكرة الساعة ٧ مساءً على قناة أنغام الرسمية على اليوتيوب". وظهرت أنغام في الصورة التي نشرتها على انستجرام في إطلالة أنيقة مرتدية فستان أحمر، بينما تنظر بعينيها بعيدا عن الكاميرا، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين معجبيها.



أنغام عبر تويتر

وكانت النجمة أنغام، قد روجت في وقت سابق، لأغنيتها الجديدة "لن نفترق"، والتي تعد إحدى أغنيات ألبومها الجديد "هو نفس الشوق"، حيث نشرت بوستر للأغنية الجديدة عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، تظهر من خلاله وهى في كامل أناقتها بفستان أحمر اللون، لتعلن عن اقتراب طرح الأغنية.

وتستعد الفنانة أنغام إلى إحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى الكلاسيكية، يوم الجمعة الموافق 26 مارس، حيث نشرت صورة لها في وقت سابق، عبر حسابها الشخصى على تويتر، لتعلن عن حفلها القادم.



الفنانة أنغام



النجمة أنغام



أنغام في الكليب الجديد