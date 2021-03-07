نجوى كرم عن الأزمة في لبنان: الوضع كارثي ونحن بحاجة إلى “عجيبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: عبّرت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن أسفها الشديد بسبب ما وصلت إليه الأوضاع الإقتصادية والسياسية والإجتماعية في لبنان، وأحدثها ارتفاع سعر الدولار الى ما فوق عشرة آلاف ليرة لبنانية.

واعتبرت نجوى كرم أن “الوضع كارثي”، من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، ردّت فيها على أحد المتابعين سألها عن رأيها بما آلات إليه الأمور في لبنان.

وكانت نجوى كرم قد أكدت في تغريدة سابقة أن لبنان بحاجة الى معجزة لإنقاذه من الأزمات التي تعصف به، ونشرت صورة بابا الفاتيكان خلال تقبيله علم لبنان، وعلقت بالقول “مافي غير عجيبة تشيل هالبلد من مأساتو”.

وكانت نجوى قد أطلقت أغنية بعنوان “بيروت” كلمات روجيه فغالي، الحان وسام الأمير استديو وتوزيع داني الحلو، وذلك عربون محبة وأمل منها تجاه لبنان وعاصمته بيروت.