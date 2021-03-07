بعد نحو ربع قرن.. وفاة مشاري البلام تعيد الذّاكرة المفقودة لمواطن كويتيّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بظرف قاسٍ وصدمة كبيرة رحل الفنان الكويتي مشاري البلام، إلا أنّ حادثة غريبة من نوعها أعادت اسمه إلى مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المرة ليست حول نبأ رحيله، بل عبر مواطن كويتيّ يدعى جاسم محمد، وهو ابن شقيق مفقود كويتيّ يدعى حسن الفيلكاوي.

ويقول الخبر أنّ الفيلكاوي كان قد اختفى بعد مغادرته الكويت بظروف غامضة منذ عام 1996، عندما كان في طريقه متوجّهاً إلى أميركا، ولم يتم العثور عليه أو تلقّي أي خبر عنه منذ تلك الفترة.

وقال جاسم محمد إنه تلقّى قبل خمسة أيام رسالة على حسابه في “تويتر” من شخص زعم أنه عمّه حسن، وبعد اتصالات عدّة بينهما، تأكد أنّ المرسل عمّه حسن، وليس شخصاً آخر.

وذكر جاسم أنّ عمه كان يعاني فقدان الذاكرة بسبب حادث معين جرى معه في الولايات المتحدة، ولكنه استعاد ذاكرته إثر رؤيته الفنان مشاري البلام، الذي تربطه به صداقة قديمة في حلمه، ليلة وفاته.

وبعد الاستيقاظ من الحلم، بحث عمّه في “تويتر” عن حساب البلام، ليتفاجأ بأنه توفي في اليوم نفسه، ليستعيد ذاكرته بسبب هذا الحلم، ورؤية صديقه الفنان البلام، الذي توفي في 25 شباط (فبراير) الماضي.