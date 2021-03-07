رحمة رياض تستذكر والدها: “إنّك لم ترحل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أحيت النجمة العراقية رحمة رياض الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة والدها الفنان القدير الراحل رياض أحمد، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام”.

ونشرت رحمة رياض صورًا من طفولتها تجمعها مع والدها الراحل وعلّقت، كاتبةً: “‏ذكرى وفاتك تذكرني برحيلك عن الدنيا ولكن انت في قلبي وعقلي وروحي فإنّك لم ترحل. السنة الرابعة والعشرون على رحيل أبي الفنان ⁧‫رياض احمد‬⁩ دعواتكم”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي رحمة رياض على “إنستغرام” مع الصور، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عليها عن محبّتهم لنجمتهم ومساندتهم لها في مختلف الظروف.

يُذكر أن رحمة رياض تطلّ أسبوعيًا على الجمهور ضمن الموسم الأوّل من برنامج “عراق آيدول” على شاشة “ام بي سي – العراق”.