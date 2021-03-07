فن ومشاهير

“العباس ” عزف أرتجالي على الكاسيو بعمر ٦ سنوات

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كسر ” أسامه العباس ” بحبه وشغله الشديد للموسيقى الحواجز التي تمنعه في ذلك الوقت من ممارستها وقبل ظهور الأنترنت في ذلك الوقت أستعان” العباس ” بالسماع لأشرطة التسجيل وترجمتها ذهنياً في مخيلته ليتقن العزف بعمر ١٥ عام لم يبقى شغف الشاب الصغير لهذا الحد بل تحدى ذلك ليبرز موهبته في اتقان عزف مقطوعات بيتهوفن ويتجهه للتلحين والتوزيع .

“أكتشاف الموهبة ”

لم يقف طموح الشاب الموسيقى فقط بل أتجهه لاكتشاف موهبته في التمثيل بعدما أخذ عدت دورات ليشارك في عدت أعمال مسرحية.

أتقن التمثيل والتوزيع والتلحين في آن واحد ليورث الشغف في أبنائه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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