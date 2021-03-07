“العباس ” عزف أرتجالي على الكاسيو بعمر ٦ سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كسر ” أسامه العباس ” بحبه وشغله الشديد للموسيقى الحواجز التي تمنعه في ذلك الوقت من ممارستها وقبل ظهور الأنترنت في ذلك الوقت أستعان” العباس ” بالسماع لأشرطة التسجيل وترجمتها ذهنياً في مخيلته ليتقن العزف بعمر ١٥ عام لم يبقى شغف الشاب الصغير لهذا الحد بل تحدى ذلك ليبرز موهبته في اتقان عزف مقطوعات بيتهوفن ويتجهه للتلحين والتوزيع .

“أكتشاف الموهبة ”

لم يقف طموح الشاب الموسيقى فقط بل أتجهه لاكتشاف موهبته في التمثيل بعدما أخذ عدت دورات ليشارك في عدت أعمال مسرحية.

أتقن التمثيل والتوزيع والتلحين في آن واحد ليورث الشغف في أبنائه.