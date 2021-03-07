عابد فهد إلى دمشق مجددًا.. مسلسل قصير وحنين كبير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد انتشار الصورة الأولى للفنان عابد فهد من كواليس تصوير مسلسل “السنونو”، والذي يعود من خلاله القدير ياسر العظمة إلى شاشة التلفزيون بعد ثماني سنوات من الغياب، يبدو أنّ الحنين قد اعترى فهد للتفكير مجدداً بالعمل داخل سوريا، حيث علم “النهار العربي” أنّ فهد يُجري مفاوضات مع شركة إنتاج سوريّة للعب بطولة مسلسل قصير يتألّف من عشر حلقات يجري تصويره كاملاً في دمشق.

وقرار فهد ليس بالمفاجئ عقب تصريحه الأخير بأنّ النص المحلي بات يلامسه أكثر من الدراما المشتركة، وقد شعر بذلك حين قدّم مسلسل “دقيقة صمت” قبل عامين، إذ انتقل في مشاهده بين أرياف مدينتي اللاذقية ودمشق، وحظي بتفاعل كبير عند العرض، كون النجم السوري اختار المنافسة من جديد في الملعب الذي انطلق منه.

وكان العامان الأخيران قد شهدا عودة فنانين للعمل في دمشق، مثل باسم ياخور في مسلسل “على صفيح ساخن”، وسلوم حداد في مسلسل “سوق الحرير”.