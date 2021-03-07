أحمد صلاح حسني يكشف سبب ذهابه لطبيب نفسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حلّ الفنان أحمد صلاح حسني ضيفاً على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس”، بصحبة أبطال مسلسل “الدايرة” الذي عرض خلال الفترة الماضية وحقق نجاحاً كبيراً، حيث كشف أن المسلسل صعب وبه تفاصيل كثيرة.

وأشار إلى أنه لكي يقدم شخصية الطبيب النفسي بإتقان، ذهب إلى أطباء نفسيين ليتعرف أكثر على تفاصيل تلك الشخصية وحياتها وكيفية التعامل مع المرضى وغير ذلك.

وأضاف أن بدايته كلاعب كرة قدم بالنادي الأهلي واهتمامه بالرياضة بشكل عام جعل منه شخصية قوية قادرة علي معالجة نفسها بنفسها.

يذكر أن مسلسل “الدايرة” ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، والتي انتشرت في الفترة الأخيرة، ويشاركه البطولة كل من إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال وعماد رشاد، وغيرهم، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.