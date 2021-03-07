بالفيديو – ميريام فارس تلعب على الثلج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة اللبنانية جمهورها ومتابعيها عبر انستغرام بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي مستلقية على الثلج وتضحك من قلبها خلال رحلة قضتها برفقة عائلتها، وعلقت قائلة: “الأحد يوم الاستمتاع”.

وتألقت ميريام بأزياء شتوية لافتة، إذ ارتدت جاكيتاً باللون البرتقالي من علامة “فيندي” ونسفته مع بنطلون وبلوزة باللون الأسود وأكملت إطلالتها بحذاء “بوت” من علامة فيندي أيضاً.

كما نشرت النجمة اللبنانية صورة لابنها (جايدن) ظهر أيضاً وهو يلعب على الثلج.

وتعد ميريام من أكثر النجمات اللاتي يقضين أوقاتاً مع العائلة وتحرص بشكل دائم على مشاركة جمهورها بأبرز الأنشطة التي تقوم بها مع ابنها.

وكانت ميريام قد كشفت عن أنها لم تخرج من منزلها والتزمت بالحجر الصحي منذ بدء أزمة فيروس كورونا بداية عام 2020.

وفي أكتوبر الماضي، رزقت النجمة اللبنانية بطفلها الثاني “دايف” من زوجها رجل الأعمال داني متري، لتصبح أماً للمرة الثانية، وشكل خبر ولادة ميريام مفاجأة سارة لجمهورها ومحبيها وخاصة أنها قد أخفت خبر حملها طيلة الفترة الماضية.