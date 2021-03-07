نسرين طافش تستعرض جمالها بالحجاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة السورية نسرين طافش جمهورها ومتابعيها بصور جديدة لها نشرتها عبر خاصية ستوري في “انستغرام”، ظهرت فيها بإطلالة متجددة وهي ترتدي الحجاب.

وتأتي هذه الصور من كواليس مسلسل “المداح”، الذي تؤدي فيه نسرين شخصية “رحاب”.

ويبدو أن النجمة أرادت أن تستعرض إطلالاتها المتنوعة بالحجاب وخاصة أنها حصدت الكثير من الإشادات والإعجاب من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها الصورة الأولى من المسلسل الجديد، المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.

ويشارك طافش في بطولة المسلسل، الفنان المصري حمادة هلال الذي يؤدي دور زوجها في قصة درامية اجتماعية.

ويجمع المسلسل أيضاً نخبة من النجوم، منهم أحمد بدي، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، وهو من إخراج أحمد سمير فرج.

يشار إلى أن طافش كانت قد كشفت خلال وجودها في مهرجان الجونة السينمائي الأخير عن أن هناك من خطف قلبها وأنها ستتزوج قريباً، مشيرةً إلى أنها ستقيم حفلاً لوداع العزوبية في دبي مع مجموعة من صديقاتها المقربات.