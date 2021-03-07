الموت يفجع ديانا كرزون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فجعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، بوفاة جدتها، متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وذلك بعد أيام من دخولها العناية المركزة في أحد المستشفيات.

وأعلنت ديانا كرزون عن الوفاة عبر حسابها في منشور على حسابها في “انستغرام”، موضحة أن العزاء سيتم بشكل إلكتروني عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في المنشور: “ببالغ الحزن والأسى انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي ليلى فارس صباح هذا اليوم الأحد الموافق 7/3/2021، نقبل التعازي هاتفيًا أو على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وحرص عدد من محبيها والمقربين منها على مواساتها في مصابها مقدمين لها التعازي من خلال تعليقاتهم على منشورها بينهم الإعلامي صالح الراشد ونسرين البلوشي وغيرهم.

وكانت الشقيقات ديانا وزين وهيا كرزون، قد أعلنّ عن إصابة جدتهم بفيروس كورونا المستجد بعد إصابة زين وشقيقها ووالدتها، حيث عانت من بعض الأعراض، التي تسببت في إدخالها العناية المركزة.