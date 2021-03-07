شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة تنتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "تجار سعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة أمينة، من تسجيل أغنية جديدة تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم "تجار سعادة"، من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان وليد سامى، وتوزيع الموسيقى إسلام شيتوس، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخرى طرحت أمينة مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية، لأغنية "زى مانا" من كلمات عماد عبيد، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وقدمتها بشكل جديد عن أغانيها السابقة، وهذا ماتحرص عليه طول الوقت، ومن كلمات الأغنية زى أنا ما فرقتش وياكم .. انتوا مش فارقين ويايا..وبقولكم انا مش هنساكم .. والطيبة هرميها ورايا..أيامكو صعبة معايا.. حسابكو جي تقيل..عارفين تعدوا ورايا.. واللي يسد يشيل..مابقتش باقي عليكم.. ولا ناوى حتي اسامحكم..والباركة فعلا فيكم .. الفاتحة بقي على روحكم..بنفس سلاحكوا هدبحكوا.. ومش هرحمكوا ولا ثانية..وسدوا قصادى انا راضي .. ويا انا بقي يا انتوا في الدنيا..أمنتكوا وانتوا ما عملتوش .. حساب للعشرة وغدرتم.



المطربة أمينة