شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يروج لمسلسل "النمر" بصورة يتوسط فيها 6 فنانين من العمل.. رجالة النمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الفنان محمد إمام لمسلسل "النمر" الذى يقوم بتصويره حاليًا، على أن يعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل، وذلك من خلال صورة جديدة له بصحبة عدد من الفنانين ممن يعملون معه خلال المسلسل، وعلق على الصورة بكتابة: "رجالة النمر"، كما كتب جملة أخرى قال فيها "جدع اللى هيطلع حى".



محمد امام فى أحدث صورة

وتوسط النجم محمد إمام ستة فنانين هم خالد أنور، محمود حافظ، بيشوى طاهر، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، محمد مهران، حيث وصفهم محمد إمام برجالة النمر.

وكان الفنان محمد إمام، شارك متابعيه وجمهوره فى وقت سابق من الشهر الجارى، بمقطع فيديو ظهر فيه حفاوة استقبال الجمهور له في الشوارع أثناء تصوير إحدى مشاهد مسلسله "النمر" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.



محمد امام على انستجرام

وكتب إمام على الفيديو الذى نشره منذ أيام، "بالرغم اني معرفتش أصور المسلسل اليوم ده .. بس دايمًا استقبالكم ليا بيسعدني جدًا، أغنية "النمر أول ما بيظهر"، غناء نجم الأغنية الشعبية رضا البحراوى، توكلنا على الله".

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب.

من ناحية أخرى يعد آخرأعمال محمد إمام الدرامية الذى قام ببطولتها هو مسلسل "هوجان" والذى عرض في رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته رياض الخولى، عايدة رياض، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، وأخرون، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

فى حين شارك خلال موسم دراما رمضان الماضى كضيف شرف بمسلسل الإختيار، حينما لعب دور شخصية ضابط مصرى استشهد ببطولة أمام صد هجمة إرهابية بسيناء، وهو المشهد الذى لاقى نجاحاً كبيراً ضمن أحداث المسلسل.