شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تعلن وفاة جدتها والعزاء تليفونيا وعبر مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة ديانا كرزون، وفاة جدتها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مستعينة بالآية القرآنية، "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المطمئنة ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وتابعت ديانا كرزون: إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ من الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي ليلا فارس تمر آغا، صباح هذا اليوم الأحد.

وأشارت إلى تلقيها العزاء عن طريق الاتصال على الهاتف أو عبر النعى في مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه ومن جمهوره الذى رحص على تقديم التعازى لها.

في سياق آخر، طرحت الفنانة ديانا كرزون، أحدث أغنيتها " هو مين"، على قناتها على اليوتيوب، وظهرت في الفيديو كليب مع زوجها الإعلامي معاذ العمري وتضمن مشاهد رومانسية عديدة جمعت ديانا بزوجها من حفل الزفاف، إضافة إلى لقطات من شهر العسل ومناسبات جمعتهما، كما أعلنت عن حملها بطريقة مميزة في آخر الفيديو من خلال صورة قلادة ذهبية لامرأة حامل، والأغنية "هو مين"، من كلمات عمر ساري، الحان محمد بشار، توزيع موسيقي خالد مصطفى.

واحتفلت ديانا كرزون، بزواجها من الإعلامى معاذ العمري في شهر سبتمبر الماضى، ووقتها نشرت ديانا صورة من حفل الزفاف وكتبت: "بسم الله وعلى بركة الله حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللى بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين..احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيد".