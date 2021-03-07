شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يصور "ضل راجل" داخل ديكور مطعم بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم ياسر جلال، مشاهد خارجية ضمن أحداث مسلسل "ضل راجل"، المقرر أن ينافس به فى الماراثون الرمضانى المقبل، داخل ديكور مطعم بمدينة المعادى، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يوم واحد وينتقل ياسر وباقى فريق العمل إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية فى المسلسل، ويكثف مخرج العمل أحمد صالح عدد ساعات التصوير بشكل يومى للانتهاء من التصوير واللخاق بالعرض خلال شهر رمضان.

ويجسد ياسر جلال دور مدرس العاب ويلعب ملاكمة خلال الأحداث، وهوالمسلسل الذي يشارك البطولة فيه مع ياسر جلال كل من، نور، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح.

والمسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات المجتمع المختلفة وتدور أحداثه بين في عدد من المناطق الشعبية، وهو تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولى وليلى احمد زاهر ومحمود حافظ ومها نصار وعهدى صادق وأحمد جمال سعيد وضياء عبد الخالق وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجى.