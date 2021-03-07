شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يطرح أغنية "وردى" من ألبومه الجديد "يتقال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم مدحت صالح، أغنية جديدة بعنوان "وردى" ضمن أغنيات البومه الجديد "يتقال"، على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع موسيقى محمد شفيق.

وطرح مدحت صالح مؤخرًا أغنيتين الأولى "جمالها حصري" من كلمات مؤمن راجح، ألحان، وليد نور، وتوزيع موسيقي إسلام فتحي، والثانية "نورتى قلبى" كلمات عمرو المصرى، وألحان نديم جمال، وتوزيع ومكس ماستر أسامة كمال.

وكان قد انتهى مدحت صالح، من تسجيل أغانى ألبومه الجديد، الذى يتضمن أغانى "حالتى صعبة"، كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، والثانية "قربلى"، من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق.

كما يتضمن الألبوم أيضًا أغنيات "شوف يا معلم" من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شقيق، و"أحلى الناس" من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، و"بالمختصر المفيد"، من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع محمد شفيق.

ومن أغانى الألبوم كذلك "شوية زعل" كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، "يتقال" كلمات تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد وجية، "أرض الطيابة" كلمات وليد العيسوى، ألحان كريم طارق، توزيع الموسيقى جو حنا، إضافة إلى أغنية عاشرة لم يستقر على اسمها، من كلمات محمد رسلان، وألحان كريم طارق، وتوزيع جو حنا.