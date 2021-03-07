شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تستمع بالثلوج بصحبة ابنها × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة اللبنانية ميريام فارس الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها لقطات مصورة خلال استمتاعها بوقتها وسط الجليد، وقد لاقت تفاعلاً كبيرًا بين معجبيها على منصات السوشيال ميديا.

وعلقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مقطع فيديو قصير ظهرت فيه وهي مستلقية على ظهرها وسط الثلوج وتضحك أثناء جلوسها على الجليد، قائلة: "الأحد يوم المرح".

وظهرت ميريام فارس في إطلالة شتوية أنيقة، حيث كانت ترتدي جاكيت برتقالي اللون مع بلوزة سوداء إلى جانب بنطلون أسود، وحذاء يصل إلى الركبة "بوت".

ونشرت ميريام فارس، صورا لها خلال استمتاعها بالثلوج، كما شاركت جمهورها لقطات لابنها الصغير وهو يلعب وسط الجليد، إلا أنها لم تظهر وجهه أمام الكاميرا.

من ناحية أخرى، تتعاون ميريام فارس فى ألبومها الجديد مع الشاعر إيهاب عبد العظيم، في أغنية تحمل اسم "غير مود"، تحمل طابع تفاؤل وحب، وهى باللهجة المصريه، وهى من ألحان علاء الراوي.

وفي الآونة الأخيرة، احتفلت المطربة اللبنانية، بعيد ميلاد ابنها جايدن، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، "فيديو" وهو يعزف على الساكسفون، موضحة أنها الهدية التي طلبها من بابا نويل في عيد الميلاد، معلقة :"ساكسوفون كانت الهدية الوحيدة يلي طلبها جايدن من بابا نويل بعيد الميلاد، والبارحة فاجئ الجميع بعزفه في عيد ميلاده "سنة حلوة يا جميل".



ابن ميريام فارس



الفنانة ميريام فارس



النجمة ميريام فارس تستمتع بوقتها



النجمة ميريام فارس



صورة نشرتها الفنانة ميريام فارس



صورة نشرتها ميريام فارس



ميريام فارس



ميريام فارس تستمتع بوقتها وسط الثلوج



ميريام فارس وسط الثلوج