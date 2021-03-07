"بورسعيد نورت".. روبي تشعل حماس الجمهور بإطلالة جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نشرت الفنانة روبي عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على النحو التالي: "بورسعيد نورت بيكي"، "بورسعيد نورت والله"، "أحلى من حياتي والله يا روبي"، "نورتي بورفؤاد"، وغيرها من التعليقات.

وصورت روبي مؤخرا كليب "أنا لو زعلانة" في مدينة بورسعيد، وتعد الأغنية الثانية التي تقوم روبي بتصويرها بعد "حتة تانية" التي تحمل اسم الألبوم، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما.

ويضم ألبوم روبي أغاني "حتة تانية" من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما، و"حياتي" من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع توما، و"أمك وأبوك"من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، "عادي براحتك" من كلمات حسام سعيد، وألحان خالد حلمي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"تعجبني يا ولا" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، و"سهوة" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، و" الهشك بشك" من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع اماديو.