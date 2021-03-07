نادية الجندي تشوق جمهورها لمفاجأة.. وتعلق : "قريباً جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شوقت الفنانة نادية الجندي جمهورها ومتابعيها لمفاجأة خلال الأيام المقبلة، معربة عن سعادتها بردود الفعل التي تتلقاها عن حلقة أبلة فاهيتا.

وكتبت نادية عبر حسابها على إنستجرام : "ما زال ردود الأفعال الإيجابية اللي بتوصلني وبتسعدني على حلقة أبلة فاهيتا، مازال مستمرا، وحققت بعض مقاطع الحلقة على السوشيال ميديا قرابة ال١٥ مليون مشاهدة في أقل من شهر.. الحمد لله".

ووجهت رسالة لجمهورها، قائلة : "بشكركم جميعا حبايبي.. انتظروا مفاجأة قريباً جدا".

وشاركت الفنانة نادية الجندي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، وهو من بطولة نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.