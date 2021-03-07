صور| حامد الشراب يشارك في المسلسل الكويتي "سما عالية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يشارك الفنان حامد الشراب في المسلسل الكويتي "سما عالية"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2021.

ونشر "الشراب" بوسترات المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "سعيد بمشاركتي في المسلسل الكويتي "سما عالية" في شهر رمضان بإذن الله".

مسلسل "سما عالية" بطولة جاسم النبهان، سليمان الياسين، حمد العماني، العمل من تأليف صالح النبهان، إخراج محمد دحام الشمري.

يذكر أن آخر أعمال حامد الشراب مسلسل "إلا أنا" بطولة وفاء عامر، أروى جودة، حنان مطاوع، شيري عادل، كندة علوش، جميلة عوض، تأليف يسري الفخراني، إخراج محمد أسامة.