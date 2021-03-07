سوزان نجم الدين تنعى والدة رضوى الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة سوزان نجم الدين، والدة الإعلامية رضوى الشربيني، التي رحلت 2 مارس، متأثرة بفيروس كورونا.

علقت سوزان نجم الدين، عبر حسابها بموقع "تويتر": "الله يرحمها ويغفر لها ويصبرك حبيبة قلبي".

وفي أول تعليق للإعلامية رضوى الشربيني، كتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يا رب، أمي ماتت، ادعولها يا رب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".

وأصيبت والدة رضوى الشربيني، منتصف فبراير الماضي، بفيروس كورونا المستجد.