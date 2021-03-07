صور| إلهام شاهين تحتفل بانتهاء تصوير "حتة مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بانتهاء تصوير حكاية "حتة مني" التي تقوم ببطولتها ضمن أحداث مسلسل "زي القمر".

نشرت إلهام صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "احتفل مع أسرة مسلسل زي القمر بانتهاء التصوير لأول خماسية بالمسلسل، باسم حتة مني، مع أحلى منتجة مها سليم والمخرج الرائع حسام علي، والكاتبة الرومانسية الرقيقة شهيرة سلام والمصور محمود عبدالمعبود والمونتير طرابيلي والمنتج الفني فرغلي، وشاركنا فى الاحتفال أمير شاهين وزوجته المونتيرة منه جاب الله".

أضافت: "شكرا لكل من شارك بالعمل في حتة مني أمام الكاميرا وخلفه، وكان نفسي نتجمع كلنا طبعا.. قضيت معكم أوقات حلوة أثناء التصوير مليئة بالطاقة الإيجابية والحماس والتفاني في العمل والإبداع والمجهود الكبير لتقديم عمل مميز.. فيه رسائل هامة، ومفاجآت في الأحداث، يطرح قضايا مجتمعية مؤثرة، أتمنى أن يعجب الجمهور كما أعجب به كل من شارك فيه، وعايزة أقول لكل من شارك في حتة مني، انتم فعلا زي القمر، وهذا المسلسل أصبح حتة مني .. بحبكم كلكم".

تابعت "إنتظرونا يوم السبت القادم 13 مارس على قناة cbc".

مسلسل "حتة مني"، من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على، ويضم 5 حلقات، ويشارك في البطولة بجانب إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس.