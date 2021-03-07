شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ساعة تصوير يومياً لأبطال مسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف المخرج بيتر ميمى عدد ساعات التصوير لمسلسل "الاختيار 2"، للنجمان كريم عبد العزيز وأحمد مكى وتصل ساعات التصوير لـ 18 ساعة يومياً فى العديد من الديكورات للحاق بالعرض فى شهر رمضان، كما ينتظر مخرج العمل الفنان أحمد مكى شفائه من فيروس كورونا ليعود لاستكمال تصوير مشاهده فى المسلسل.

ومن المقرر أن يتم طرح البرومو الدعائى الأول للعمل الأسابيع القليلة المقبلة، حيث ينشغل مخرج العمل بيتر ميمى بتصوير البرومو حالياً استعداداً لطرحه، خاصة أن الشركة المتحدة بالاتفاق مع شركة سينرجي قررت طرح البرومو الدعائي للأعمال الرمضانية في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري.

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولى، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

وعرض الجزء الأول من "الاختيار"، فى شهر رمضان الماضى، وجسّد بطولات رجال الكتيبة 103، الذين استشهدوا فى كمين البرث عام 2017، عقب هجوم إرهابي، وجسارة الشهيد أحمد منسي، وجنود وضباط الكتيبة، وتفاصيل خيانة هشام عشماوي، وتحوله إلى إرهابى قبل أن ينال عقابه ومعاقبته بالإعدام شنقًا.