هند البلوشي ترقص وتغني بعد إعلان حظر التجول في الكويت

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

نشرت هند البلوشي الفنانة الكويتية فيديو لنفسها وهي تغني وترقص للاحتفال بفرض حظر التجول الجزئي في الكويت يوم الخميس الماضي وذلك بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث ظهرت عليها علامات السعادة والبهجة بهذا القرار لكن بطريقة ساخرة جداً.



هند البلوشي ترقص بعد إعلان الحظر في الكويت

هند البلوشي ظهرت خلال الفيديو وهي تغني وترقص بطريقة ساخرة بعد إعلان الحظر في البلاد بسبب الزيادة غير المسبوقة في أعداد المصابين والوفيات هناك حيث علقت على الفيديو قائلة: فرحة إعلان الحظر، دايما إحنا سباقين تبارك الله، القفلة حرقة قلب.

كما ظهرت بعد ذلك عبر خاصية الستوري على سناب شات وتحدثت بطريقة ساخرة على الحياة في ظل الحظر وقالت: الحياة راح تكون نصف طبيعية، أنا حاولت أشوف القرار من زاوية تانية لعل وعسى الكورونا تختفي والحالات تقل المهم أن صالون التجميل وحشني لأن روحه الصالون تنفيس وراح رد النادي لأني صايرة بطة، في إشارة إلى زيادة وزنها بسبب البقاء في المنزل.

هند البلوشي تعلن إصابة علي يوسف بفيروس كورونا

وكانت هند البلوشي قد أعلنت قبل أيام قليلة عن إصابة زوجها الفنان العراقي علي يوسف بفيروس كورونا حيث نشرت صورة رومانسية تجمعها بيوسف، معلنة إصابته بفيروس كورونا المستجد وعلقت عليها قائلة: للهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، اشفي زوجي علي وامسح عنه كل ألم اللهم أنت أعلم بحالته لا شفاء إلا شفاؤك ولا دواء إلا دواؤك.. اللهم إنك تراه وأنا لا أراه، ربي وإن عجز الأطباء فأنت المقتدر وإن وقفت حيلتي فأنت العظيم الشافي عليك توكلنا. اللم اشفي زوجي حبيبي من كورونا اللعينة يا رب يا كريم.

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وكانت هذه الصورة بمثابة إعلان رسمي لـ زواج هند البلوشي وعلي يوسف، في ظل كشف البلوشي لزواجهما وتجاهل يوسف، حيث دارت ردود أفعال واسعة بين جمهور الثنائي في الفترة الأخيرة حول علاقتهما.

إلا أن زوجة علي يوسف الأولى زهراء البصري ردت عليها وأكدت أنها سوف تكشف الكثير من الحقائق حيث قالت: الكل يسأل الحمد لله احنا تمام وعلي وملك والعائلة بخير، صرنا أحسن الحمد لله أنا وعلي فينا نسبة جدا قليلة بعد كام يوم نعيد التحليل بإذن الله، شكركم على الدعال النا، فيه اشياء حبيتوا استفسار عنها ان شاء لله بقرب وقت تنكشف حاليا تعرفون عندي حالة وفاة، انتظروا قريبا تنكشف الحقائق ويبين الكذاب المنافق المريض يلي احنة منعرف عنه شي بس هو ملزق نفسه بينه بالاجبار.

في حين أن علي يوسف نفسه اكتفى بنشر صورة له وهو يتلقى العلاج من فيروس كورونا وتفاعل الجمهور معه بشكل واسع وتمنوا له الشفاء دون أن يعلق على الحرب الكلامية الدائرة بين زوجته الأولى زهراء وزوجته الثانية الفنانة هند البلوشي وهو الأسلوب الذي اتبعه منذ إعلان زواجه الثاني من هند.