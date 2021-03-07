حقق 90 جنيها فقط .. الصندوق الأسود يغادر سباق أفلام السينما و عفريت ترانزيت يلحقه

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

قرر عدد من صناع دور العرض رفع فيلم «الصندوق الأسود» بطولة الفنانة منى زكى بمشاركة كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، من دور العرض بعد تراجع إيراداته بشكل ملحوظ على مدار الأسبوع الماضي، واكتفاءه في أخر يوم عرض له ب 90 جنيه، وهو عن قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال.



وكذلك تم رفع فيلم «عفريت ترانزيت» وهو من إخراج ياسر هويدي، بطولة الفنان بيومي فؤاد ومحمد ثروت وأسماء ابو اليزيد، ومحمود الليثي ومحمد جمعة ومحمود حافظ، وهدى مجد، كما يظهر في دور ضيف الشرف كلا من الفنان احمد فهمي وشيكو ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني ومحمد عبدالرحمن، ويتوقع مدير التوزيع محمود الدفراوي أن يتم رفع الفيلمين الأخيرين من دور العرض خاصة بعد تراجع ايراداتهما مؤخرًا.