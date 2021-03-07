اتهام بالاغتصاب عمره 5 سنوات يُعيد سعد لمجرد إلى محكمة الجنايات .

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

مرة أخرى يواجه الفنان المغربي سعد لمجرد، عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاما بسبب اتهامات سابقة بالاغتصاب، بعدما قررت محكمة الاستئناف الفرنسية إعادة الملف مجددا إلى محكمة الجنايات، بعدما تبين لها أن التهمة ينطبق عليها توصيف «الاغتصاب والتعنيف» ضد شابة في العشرين من عمرها، وادعت وقوع الاتهام عام 2016.



كان قاضي التحقيق قد أسقط هذه الجناية عن سعد لمجرد في أبريل 2019، «لعدم وجود أدلة كافية تثبت الإدانة»، وأحاله إلى محكمة الجنح بعد تخفيف التهمة إلى «الاعتداء الجنسي» و«العنف مع أسباب مشددة للعقوبة»، ليعود سعد لمجرد لتقديم أعماله الغنائية وأنشطته الفنية بين إحياء الحفلات وتقديم أغان حققت نجاحا كبيرا في فرنسا وعدد من الدول العربية منها مصر حيث قدم أغنيتيّ «إنساي» مع محمد رمضان، و«عدى الكلام» التي كانت أول تجاربه في الغناء باللهجة المصرية ، وذلك رغم أنه ظل مقيدا بقواعد الإقامة الجبرية في فرنسا.

وأثرت القضية رغم غلق التحقيقات فيها على «لمجرد» فنيا لبعض الوقت، خاصة في الدول العربية، حين ألغى حفل له كان مقررا إحياءه في مصر، ورغم النجاح الذي حققه في مصر بتقديم أغنيته باللهجة المصرية، وامتلاكه شعبية كبيرة بعد هذه الأغنية، إلا أن قدومه إلى مصر قبل أشهر لإحياء أحد الحفلات بها، واجه غضبا وانتقادات كبيرة، ودعوات لإلغاءه، من فتيات ومهتمات بحقوق المرأة وفنانات شابات انضممن للحملة المطالبة بإلغاء الحفل، ومنهن مايان السيد، حيث أطلق هاشتاج يصف «لمجرد» بـ«المغتصب»، لكونه متهما في 3 قضايا اغتصاب بأمريكا وفرنسا، ونشرت «مايان» صورًا للمطرب المغربي عبر حسابها على «الاستوري»، وكتبت على واحدة «مُغتصب»، بينما كتبت على أخرى: «نعمل إيه لو فنان مشهور عالمي ليه شهرة كبيرة وشعبية هايلة لكنه متهم بالاغتصاب هيحيي حفلة كبيرة؟».

وكان قبل دعوة مايان بإلغاء الحفل أطلق بعض المغردون هاشتاج #مش_عايزين_لمجرد_في_مصر لمقاطعة الحفل.

ووجهت الفنانة عايدة الكاشف رسالة للمسئولين عن تنظيم الحفل عبر مجموعة فيديوهات نشرتها عبر حسابها على انستجرام: «أريد أن أعرف من صاحب هذا القرار الذي اختار من بين كل نجوم الأغنية العرب شخص متهم بالاغتصاب في ثلاث دول؟ ليه الغباء؟».

وتابعت: «ولم يقتصر الغباء عند هذا الحد، بل وصل لفريق السوشيال ميديا الذي يمسح التعليقات التي تكتب عن جرائمه، وكأن هذا التصرف سينسينا هذه التهم».

وكان لهن ما أردن حيث تم إلغاء الحفل بالفعل.