بشرط لن يتحقق قبل 15 عاما.. إيدي ميرفي بطل "القدوم إلى أمريكا 3"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل الأمريكي إيدي ميرفي نيته تقديم الجزء الثالث من سلسلة الأفلام الكوميدية الناجحة Coming To America (القدوم إلى أمريكا).

ووفقًا لموقع "فيلم نيوز" الأمريكي، صدر الجزء الأول من سلسلة "القدوم إلى أمريكا" عام 1988، ثم صدر جزء ثانِ بعد مرور 33 عامًا، يوم الجمعة الماضي.





وعبر النجم عن نيته طرح الجزء الثالث للسلسلة، لكن بهذا المنوال على الجمهور الانتظار قليلًا، لأنه لا ينوي طرح الجزء الثالث قبل أن يتم عامه الـ 75.

وذكر الموقع، أن ميرفي سيكمل عامه الـ 60 الشهر المقبل، وبدأ بالفعل التخطيط للجزء الثالث مؤكدًا أنه لن ينتظر 33 عامًا آخر، ولكنه لن يصدر قريبًا.

وقال الممثل في لقاء تلفزيوني، إنه يمتلك تصورًا عن قصة الجزء الثالث، ولكن يشترط لتنفيذه أن يكون في الـ 75 من عمره، دون استعانة بأي مؤثرات كي يبدو أكبر سنًا، ولكن عليه أن يتقدم في العمر حقًا.





وأضاف: "لم أكن أتخيل أن أقوم بتنفيذ الجزء الثانٍي للسلسلة، خاصةً أنه دونًا عن كل الأفلام التي مثلتها، كان فيلم "القدوم لأمريكا" الأشهر والأكثر شعبية، إلى حد تنكر الكثير في هيئة أبطال الفيلم في الهالوين".

وتابع: "هناك مطعم كامل في لوس أنجلوس يخصص ليلة الهالوين لتزيين المكان على هيئة ديكور الفيلم".

وأشار إلى أنه لم يفكر في تنفيذ الجزء الثاني إلا بعد مرور 25 عامًا على الجزء الأول، حينها تأكد من نجاح السلسلة وأهمية استكمالها.



