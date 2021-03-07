شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تحتفل بتصوير حكاية "حتة منى" من مسلسل "حكايات امرأة أربعينية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة إلهام شاهين، بانتهاء تصوير أول خماسية باسم "حتة منى"، وهى الحكاية الأولى من مسلسل "حكايات امرأة أربعينية"، حيث نشرت عبر حساباتها الشخصية على موقعى "فيس بوك" و"انستجرام"، صور من احتفالها مع فريق العمل بانتهاء التصوير، ووجهت رسالة شكر للقائمين على المسلسل عبرت فيها عن سعادتها للمشاركة فى هذا العمل، وقالت: "احتفل مع أسرة مسلسل زى القمر بإنتهاء التصوير لأول خماسية بالمسلسل باسم (حته منى)".



تدوينه إلهام شاهين على إنستجرام

وأضافت الفنانة إلهام شاهين، فى تعليقها على الصور: "مع أحلى منتجه مها سليم، والمخرج الرائع حسام على، والكاتبة الرومانسية الرقيقة شهيرة سلام، والمصور محمود عبد المعبود والمونتير طرابيلى، والمنتج الفنى فرغلى، وشاركنا فى الاحتفال أمير شاهين، وزوجته المونتيرة منه جاب الله.. شكرا لكل من شارك بالعمل فى (حته منى) أمام الكاميرا وخلفها".



احتفال فريق العمل



الفنانة الهام شاهين وسط الفريق

وتابعت: "كان نفسي نتجمع كلنا طبعا .. قضيت معكم أوقات حلوة أثناء التصوير مليئة بالطاقة الإيجابية والحماس والتفانى فى العمل والإبداع والمجهود الكبير لتقديم عمل مميز، فيه رسائل هامة، ومفاجآت فى الأحداث.. يطرح قضايا مجتمعيه مؤثرة.. أتمنى أن يعجب الجمهور كما أعجب به كل من شارك فيه".



الهام شاهين مع زملاء العمل فى كواليس المسلسل



الهام شاهين مع فريق العمل فى المسلسل



الهام شاهين وسط فريق عمل مسلسل حكايات امرأة أربعينية

كما وجهت رسالة أخيرة إلى فريق العمل، قالت فيها: "عايزه أقول لكل من شارك فى حته منى.. إنتم فعلا زى القمر.. وهذا المسلسل أصبح حته منى.. بحبكم كلكم"، معلنة عن بدء عرض المسلسل يوم السبت المقبل 13 مارس على قناة سى بى سى.



الهام شاهين



تورتة الاحتفال بالمسلسل