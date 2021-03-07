شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا خطفت فيكتوريا بيكهام الأنظار بفستان من تصميمها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية فيكتوريا بيكهام، تفتقد إطلالاتها المميزة والساحرة التى كانت تميزها دائما خلال حضورها الاحتفالات الكبرى قبل فترة الإغلاق المفروض حاليًا بسبب انتشار فيروس كورونا "covid-19" الذى يهدد العالم.

وكانت فيكتوريا بيكهام التى اكتسبت شهرتها بأعمالها الغنائية ضمن فريق فتيات "spice girls" كشفت عن صورة جديدة على صفحتها الشخصية على "إنستجرام" وهى الصورة التى التقطتها فيكتوريا بطريقة الـ"selfie mirror" لتستعرض رشاقة جسدها، حيث ظهرت فيكتوريا البالغة من العمر (46 عامًا) مرتدية فستانا طويلا بإحدى درجات اللون البنفسجى، والفستان هو واحد من أبرز تصميماتها "Victoria Beckham" من مجموعة ربيع وصيف 2021، والفستان مصنوع من الحرير والدانتيل، وقد وصل سعر الفستان إلى 1790 جنيها إسترلينيا.



فيكتوريا بيكهام

قررت فيكتوريا بيكهام أن تتخلى عن حذائها لكى تشعر بالمزيد من الراحة خلال تجربتها للتصميم، وظهرت بالصورة وهى حافية القدمين.

وظهر فى خلفية الصورة مساعدين فيكتوريا بيكهام الذى تواجدوا وكانوا ينتقون الملابس من مجموعتها.

وما لفت الأنظار أن فيكتوريا بيكهام نشرت مقطع فيديو قصير على "إنستجرام" لعارضة الأزياء التى قدمت التصميم لأول مرة على الـ runway وذلك قبل ساعات من نشر صورتها التى خطفت الأذهان.