شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى إجازة يومين من التصوير لتغيير الديكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النجم يحيى الفخرانى هو وفريق عمل مسلسله الرمضانى الجديد "نجيب زاهى زركش"، على إجازة يومين من التصوير لتغيير الديكورات فى العمل، والذى يعود به لموسم رمضان بعد غيابه العامين الماضين ليجسد دورا مهما وجديدا عليه بخلاف ما ظهر به من قبل وصراعات بينه وبين أبنائه تكشفها الحلقات الأولى من المسلسل.

والمسلسل يشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفى واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

ويسجل "نجيب زاهى زركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة فى مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليالٍ وحققت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.