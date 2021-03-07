مسيحي حفظ القرآن وعُرض له فيلم بعد وفاته.. معلومات عن فاروق نجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبو الفنان الراحل فاروق نجيب بعيد ميلاده، الموافق اليوم 7 مارس الجاري، شارك الراحل فيما يقرب من 300 عمل ما بين السينما والتليفزيون والمسرح.

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المعلومات عن فاروق نجيب..

- ولد في 7 مارس 1940.

- حاصل على ليسانس الآداب بجامعة عين شمس.

- شارك في عدة مسلسلات منها "ذئاب الجبل"، "سر الأرض"، "الفرسان"، "الدالي"، "حياة الجوهري".

- من أشهر أفلامه: "السايس"، "الأولة في الغرام"، "سفاح النساء"، "الغضب".

- شارك في مسرحيات: "ولا العفاريت الزرق"، "الفضيحة"، "بودي جارد"، "تيجي تصيده".

- عمل كمدير إنتاج في 16 عملا فنيا، منها: أفلام "روعة الحب، 7 أيام في الجنة، أدهم الشرقاوي، مراتي مدير عام".

- قال في تصريحات صحفية: "أنا مسيحي الديانة ومسلم العقيدة"، ويأتي هذا ردا على الشائعات التي طالته بإعلان إسلامه.

- قال نجيب إن والده ألحقه بالكُتاب في طفولته بقرية "تلا المنوفية" لتحسين اللغة العربية لديه بناءً على نصيحة صديق له، وهو ما جعله يحفظ القراَن.

- أصيب الفنان فاروق نجيب في سنواته الأخيرة، بمرض الفشل الكلوي.

- آخر أعماله ميني سيت كوم "فندق 8 حريم" في عام 2013.

- في عام 2016، وبعد وفاته بعامين عُرض له فيلم "حسن دليفري".

- قبل وفاته انتشرت صورا له من المستشفى وظهر خلالها بجسد هزيل للغاية حيث غير المرض ملامحه.

- توفي بمستشفى التأمين الصحي عن عمر يناهز 74 عاماً، في 21 يناير 2014، بفشل في وظائف الكبد.