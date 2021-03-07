حنان ترك.. تزوجت 5 مرات وسما المصري اعتذرت لها لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة حنان ترك اليوم بعيد ميلادها الـ46، إذ أنها مواليد 7 مارس.

حققت الفنانة حنان ترك شهرة عالية خلال فترة عملها في مجال التمثيل، ولكنها اعتزلت الفن منذ سنوات وعادت له مرة أخرى قبل أن تقرر الابتعاد عنه مرة ثانية.

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المعلومات عن حنان ترك:

- ولدت في 7 مارس 1975.

- درست في معهد البالية، قبل دخولها مجال التمثيل.

- اكتشفها المخرج خيري بشارة ورشحها في فيلم "رغبة متوحشة" عام 1993.

- ارتدت الفنانة حنان ترك الحجاب في 2006.

- من أشهر أعمالها السينمائية: "المهاجر"، "إسماعيلية رايح جاي"، "فتاة من إسرائيل"، "الآخر"، "الحب الأول"، "محامي خلع"، "العاصفة"، "المصلحة".

- كما شاركت في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: "أميرة في عابدين"، "سارة"، "أولاد الشوارع"، "القطة العميا"، "صدق رسول الله"، غيرها.

- تزوجت الفنانة المعتزلة حنان ترك 5 مرات.

- حنان ترك لديها خمسة أبناء: "آدم ويوسف" من خالد خطاب، "محمد" من زيجتها الرابعة، و"مريم ومنى" من رجل الأعمال محمود مالك.

- تنتظر حنان عرض فيلم النداهة، وهو أول دراما صوتية تعرض في صالات عرض جماهيرية في مصر والعالم العربي، ويشاركها في العمل هاني عادل، عمرو القاضي، لبنى ونس، من تأليف وإخراج خالد المهدي.

- اعتذرت الفنانة سما المصري للفنانة حنان ترك، بعد إعلان توبتها حسبما وصفتها في تعليقات سابقة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام".

- قالت سما: "بعتذر لحنان ترك وبقولها متزعليش مني، أنا أخطأت في حقك لما قلت إنك هتخلعي الحجاب، أتمنى من ربنا إنك تحافظي على حجابك، وأنتِ زي القمر وربنا يبارك لك في أولادك".