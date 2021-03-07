فيديو| خالد الصاوي يروي تفاصيل خطته لإتمام خطوبة بشرى في "الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان خالد الصاوي عن علاقته بسالم هيكل زوج الفنانة بشرى وكيف دبر لهما خطبتهما.

قال "الصاوي" خلال لقائه في برنامج "سهرانين": "سالم صديقي وهو رجل جميل وأفكاره مختلفة، أتعرفنا على بعض قريب، قربنا من بعض من خلال مهرجان الجونة".

أضاف: "بشرى وسالم يعرفوا بعض من زمان، وهو كان مُصر إن مشروع الزواج كان هينجح، هي كانت مصممة أنهم يفضلوا أصدقاء، أنا بفهم بشرى لحد كبير".

تابع: "قعدنا في مفاوضات كذا يوم، لكن أصحابها كانوا عارفين، بشرى لو اتفاجئت بتبقى كارثة، قالت بشرى: "لا ما يهونش عليا، سالم صديق عمر واحنا نعرف بعض أكتر من 24 سنة، كبرنا مع بعض وفي النادي مع بعض، أنا أصلا بخاف من فكرة الجواز".

احتفلت الفنانة بشرى، ديسمبر الماضي، بعقد قرانها على رجل الأعمال سالم هيكل، في حفل عائلي بسيط اقتصر على الأهل، وذلك نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا.