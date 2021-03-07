فيديو| "لازم أقدم تنازلات علشان اشتغل".. فنانة تفتح النار على الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت المطربة دينا المصري عن استيائها من الوسط الفني، مؤكدة أنها لن تقبل أن يكون ثمن نجاحها أن تقدم أية تنازلات.

ونشرت دينا مقطع فيديو، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، قالت خلاله: "يعني أنا مش عارفة هل أنا صوتي وحش، شكلي وحش، فيا عيب، فيا حاجة؟ معتقدش، كل ما أروح شركة إنتاج يقولي الله يا فنانة صوتك جميل، خلاص هنبتدي شغل يبص في حتة تانية خالص، يبص لشكلي أو لجسمي، أو يتجوزني عرفي، هو أنا لازم أعمل حاجة غلط، ولازم أقدم تنازلات، أنا طلع عيني لحد ما وصلت للي أنا فيه".

أضافت "أنا مقولتش إني مش بقوم من على السجادة، أنا بسهر وليا صحابي أولاد أكتر من البنات، بلبس قصير ومفتوح وكل حاجة، بس أنا مش عايزة أعمل حاجة غلط، شغل في الشارع واشتغلت، دراسة ودرست، في الأوبرا واشتغلت، عملت كل حاجة تأهل الفنان للنجاح، تعبت على نفسي، خدتها من تحت، ما عنديش مشكلة أتعب، بس عايزة أوصل وانجح، أوصل باحترامي وكياني وبصوتي ومش لازم أعمل حاجة غلط".

تابعت "هو احنا سمعتنا وحشة من فراغ، مش شرط الغنا بس، أي نوع من أنواع الفن عليه سبوت، لو الفن دا يا جماعة بالمنظر ده، إني لازم أصاحب المنتج، أحسن لي إني أقعد بكرامتي، لو صوتي وحش قولولي اقعدي في بيتك وما تشتغليش، أنا تعبت ومش عارفة أعمل ايه".

دينا المصري اسمها الحقيقي دينا حسين، من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1992، قدمت قبل 3 أعوام تقريبًا فيديو كليب لأغنية حملت عنوان "جرح زي ألف".